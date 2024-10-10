Как клопов, давим нациков ударами «Искандера». Сводка СВО, утро 10 октября

Как клопов, давим нациков ударами «Искандера». 7,7K прочтений Сегодня Ракетный удар по пункту временной дислокации украинских формирований уничтожил около сотни бандеровцев, собранных по всей Западной Украине.
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