Как клопов, давим нациков ударами «Искандера». Сводка СВО, утро 10 октября

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Как клопов, давим нациков ударами «Искандера». 7,7K прочтений Сегодня Ракетный удар по пункту временной дислокации украинских формирований уничтожил около сотни бандеровцев, собранных по всей Западной Украине.

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