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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Березуцкий о наследии ЧМ-2018: «Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть?»

Василий Березуцкий о наследии ЧМ-2018: «Ну, 10 стадионов построили. А что для детей построили? Академии есть?»

«В неконкурентной среде ты ничего развивать не можешь. Мы сейчас об этом говорим, как будто до этого ничего не было.

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