Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днём Победы

"Уважаемые товарищи, друзья! Дорогие ветераны! Поздравляю всех с 79-й годовщиной Великой Победы! Наша страна встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции.
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