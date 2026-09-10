Глава МИД Эстонии Цахкна: на любую атаку России Европа должна отвечать

Полномасштабная атака России на Эстонию вряд ли возможна. Об заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет Wall Street Journal (WSJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Замглавы Таганрог...
- Володин: необосно...
- Губернатор Середю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым