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Глава МИД Эстонии Цахкна: на любую атаку России Европа должна отвечать

Глава МИД Эстонии Цахкна: на любую атаку России Европа должна отвечать

Полномасштабная атака России на Эстонию вряд ли возможна. Об заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет Wall Street Journal (WSJ).

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