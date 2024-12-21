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Беспилотник, ударивший по высотке в Казани, пытались сбить из штатного стрелкового оружия

Беспилотник, ударивший по высотке в Казани, пытались сбить из штатного стрелкового оружия

Сотрудники оперативных служб Казани пытались ликвидировать вражеский дрон во время атаки при помощи стрелкового оружияСтало известно о том, что один из беспилотных летательных аппаратов, который прилетел к 37-этажному жилому комплексу "Лазурные небеса", оперативники пытались ликвидировать из штатного стрелкового оружия.

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