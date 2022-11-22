Права собственности на берег Оби лишил суд новосибирца – он построил там причал для яхт

Суд признал незаконным нахождение участка на берегу Оби в Новосибирске в руках физического лица. Личный причал для катеров и яхт в районе Заельцовского парка был оформлен вопреки действующему законодательству и мешал жителям подходить к реке.
Суд признал незаконным нахождение участка на берегу Оби в Новосибирске в руках физического лица. Личный причал для катеров и яхт в районе Заельцовского парка был оформлен вопреки действующему законодательству и мешал жителям подходить к реке.
Свежие комментарии