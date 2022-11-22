Sibkray.ru

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Крокодил Крокодилович
    А в маскве уже давно мужиков нет - одна пидорня осталасьЖивем в одной пал...
  • Виктор Романов
    Ну ты мразь!Живем в одной пал...
  • Анет Антонова
    Алексей Иванов, "диванный" эксперт, а ты всех до одного знаешь, кто поехал на войну? С биноклем с дивана наблюдаешь: ...Живем в одной пал...

Права собственности на берег Оби лишил суд новосибирца – он построил там причал для яхт

Права собственности на берег Оби лишил суд новосибирца – он построил там причал для яхт

Суд признал незаконным нахождение участка на берегу Оби в Новосибирске в руках физического лица. Личный причал для катеров и яхт в районе Заельцовского парка был оформлен вопреки действующему законодательству и мешал жителям подходить к реке.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх