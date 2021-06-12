Я доверяю Жене Миронову и Чулпан Хаматовой: Михаил Сергеевич Горбачев прокомментировал начало съемок биографического сериала

Спектакль Театра Наций «Горбачев», премьера которого состоялась в 2020 году и стала главной театральной сенсацией России последних лет, вдохновил исполнителя заглавной роли Евгения Миронова на создание сериала в сотрудничестве с IVI Originals.
Спектакль Театра Наций «Горбачев», премьера которого состоялась в 2020 году и стала главной театральной сенсацией России последних лет, вдохновил исполнителя заглавной роли Евгения Миронова на создание сериала в сотрудничестве с IVI Originals.
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