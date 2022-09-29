Общественная служба новостей

1 279 подписчиков

Полянский: РФ сожалеет, что Гутерреш повлиял на позицию стран по референдумам

Полянский: РФ сожалеет, что Гутерреш повлиял на позицию стран по референдумам

Российская Федерация сожалеет, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш решил повлиять на позицию государств ООН в преддверии обсуждения в ГА состоявшихся в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх