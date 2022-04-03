Заноза

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Юрий Селиванов: Носители бандеровских тайн

Юрий Селиванов: Носители бандеровских тайн

Источник фото: static.ukr.live Киевские власти, явно действуя по указанию своих американских хозяев, предпринимают, под видом «гуманитарной операции», лихорадочные усилия для вывоза из Мариуполя высокопоставленных нацистов, которые слишком много знают   Киевская власть внезапно и несколько неожиданно озаботилась гуманитарной ситуацией в Мариуполе и, явно для видимости, в некоторых других южных городах: «Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о планах проведения властями Киева в четверг эвакуации по трем гуманитарным коридорам из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара.

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