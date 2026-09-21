БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Нужна полная мобилизация»: Макрон ставит правительству задачи из-роста цен на бензин и дизель

«Нужна полная мобилизация»: Макрон ставит правительству задачи из-роста цен на бензин и дизель

Над Францией из-за энергетического и бюджетного кризиса вновь замаячил призрак «желтых жилетов» Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Франция падает в штопор.

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