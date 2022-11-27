Афанасьев набрал 2+1 в матче с «Рокфордом» и стал 1-й звездой. Аскаров одержал 8-ю победу в последних 9 играх за фарм «Нэшвилла»

Егор Афанасьев набрал 2+1 в матче с «Рокфордом» и стал 1-й звездой. 21-летний нападающий «Милуоки» прервал серию из 4 матчей без очков и помог команде обыграть «Рокфорд» (5:3) в регулярном чемпионате АХЛ.