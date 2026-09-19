Точная работа и меньше рисков: в Торжокской ЦРБ появилась современная хирургическая система

В Торжокской ЦРБ появился современный хирургический инструмент. В травматологическое отделение Торжокской центральной районной больницы поступила новая высокоточная хирургическая система — современная дрель, существенно повышающая качество операций на костях.
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