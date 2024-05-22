Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии