В Севастополе в парке 60-летия СССР специалисты по озеленению «Парков и скверов» окучивают лунки деревьев — готовят их к зимнему периоду, подвязывают деревья и стригут кустарники Видео: ГБУ «Парки и Скверы»@vesti92Читать подробнее+видео>>> .