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Глава luxury-ритейлера RH зафиксировал прибыль на $20,6 млн

Глава luxury-ритейлера RH зафиксировал прибыль на $20,6 млн

Председатель совета директоров и по совместительству главный исполнительный директор премиального американского интерьерного ритейлера RH (ранее известного как Restoration Hardware, акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RH) Гэри Фридман осуществил серию крупных сделок по продаже акций собственной компании в период с 6 по 8 июля 2026 года.

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