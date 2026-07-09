Глава luxury-ритейлера RH зафиксировал прибыль на $20,6 млн

Председатель совета директоров и по совместительству главный исполнительный директор премиального американского интерьерного ритейлера RH (ранее известного как Restoration Hardware, акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RH) Гэри Фридман осуществил серию крупных сделок по продаже акций собственной компании в период с 6 по 8 июля 2026 года.