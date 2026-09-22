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ИА Регнум

290 подписчиков

Аудитория «Дзена» достигла 68 млн пользователей в месяц

Ежемесячная аудитория контента «Дзена» достигла 68 млн человек, что составляет почти две трети российской интернет-аудитории старше 12 лет.

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