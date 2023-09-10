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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Третий день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме

Третий день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме

На участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Вадим Ковалев, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщил журналистам о том, что третий день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме.

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