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Жительница Севастополя обворовала квартирантку и набросилась на неё с ножом

Жительница Севастополя обворовала квартирантку и набросилась на неё с ножом

Женщину предпенсионного возраста признали виновной сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: тайное хищение чужого имущества (простая кража и кража с причинением значительного ущерба), угроза физической расправой, а также нанесение телесных повреждений небольшой тяжести при помощи предмета, использованного как оружие.

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