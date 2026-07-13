Жительница Севастополя обворовала квартирантку и набросилась на неё с ножом

Женщину предпенсионного возраста признали виновной сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: тайное хищение чужого имущества (простая кража и кража с причинением значительного ущерба), угроза физической расправой, а также нанесение телесных повреждений небольшой тяжести при помощи предмета, использованного как оружие.