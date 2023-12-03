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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко набрал 1-е очко за 5 матчей, сделав передачу. Безголевая серия форварда «Оттавы» достигла 13 игр

Форвард «Оттавы» выступил одним из ассистентов при шайбе Дрейка Батерсона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:0).

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