Министр внутренних дел по Республике Крым в рамках заседания Общественного совета наградил победителей творческого конкурса и профилактической видео-эстафеты

30 мая в МВД по Республике Крым состоялось заседание Общественного совета при министерстве. В его работе приняли участие министр внутренних дел по Республике Крым Игорь Илларионов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Крым Денис Стрикалов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова, члены общественного совета.