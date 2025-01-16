В Российском этнографическом музее откроется выставка «Музей в блокадном городе»

Она приурочена к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда Замдиректора по культурно-образовательной деятельности Российского этнографического музея Ирина Донина рассказала, что с 21 по 26 января там откроется выставка «Музей в блокадном городе», приуроченная к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда.