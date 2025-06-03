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Царьград

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Москва обновит 1 млн кв. м асфальта на МКАД: работы проведут ночью

Москва обновит 1 млн кв. м асфальта на МКАД: работы проведут ночью

Заммэр Москвы Пётр Бирюков сообщил о проведении масштабных ремонтных работ на МКАД. Планируется замена около 1 млн кв.

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