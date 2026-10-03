Before Lioness, Laysla De Oliveira Played A Marvel Mutant On A Forgotten X-Men TV Show

Laysla De Oliveira was tearing it up in the world of Marvel's X-Men before starring in Taylor Sheridan's Lioness on Paramount Plus.
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