Родченков выпустит новую книгу о допинге в России

Информатор WADA требует не пускать спортсменов РФ к соревнованиям. фото: pixabay.com/jarmoluk Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков анонсировал выход новой книги.