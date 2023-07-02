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Родченков выпустит новую книгу о допинге в России

Родченков выпустит новую книгу о допинге в России

Информатор WADA требует не пускать спортсменов РФ к соревнованиям. фото: pixabay.com/jarmoluk Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков анонсировал выход новой книги.

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