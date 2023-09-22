Газета Труд

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Зеленский призвал не устраивать политический концерт вокруг ситуации с зерном

Зеленский призвал не устраивать политический концерт вокруг ситуации с зерном

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен получить компенсацию за ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, введенные рядом стран ЕС, и призвал не устраивать политический концерт из-за ситуации с экспортом зерна.

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