Александр Твардовский: жизнь, творчество и бессмертный «Василий Теркин»

Жизнь Твардовского Будущий поэт родился 21 июня (8 июня по старому стилю) 1910 года в хуторе Столпово Смоленской губернии, на крохотном участке земли, купленном его отцом, Трифоном Гордеевичем, кузнецом и грамотным, начитанным человеком.