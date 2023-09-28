Представитель Госдепа Миллер: В США разработан план на случай вероятного шатдауна

В Госдепартаменте полным ходом идет разработка мер на случай возможного шатдауна, так как с 1 октября правительство может прекратить работу, если американский Конгресс не примет новый бюджет США на финансовый год.
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