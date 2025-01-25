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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Какие планы на выходные

Какие планы на выходные? Кроме Дня студента празднуем Татьянин день. Всех наших подписчиц с этим прекрасным именем от души поздравляем! ✨ День счастливых снеговиков + День ирландского кофе – звучит как план: надурачиться в снегу, а потом согреваться вкусными напитками (можно заменить на глинтвейн)Но! Не забываем, что в магазинах алкоголь сегодня не продают! ✨ День собственной комнаты + Женский день – за личное пространство, которое обязательно необходимо всем и женщинам, которые часто и швец, и жнец, и еще 158 ипостасей, особенно ✨ День наблюдения за погодой + норвежский фестиваль "Северное сияние" – было бы круто совместить;) Также сегодня можно отметить День противоположности, День туризма, День рыбных тако и День обмена семенами.

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