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Калужские новости

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Калужская область утвердила бюджетную политику на 2027–2029 годы

Калужская область утвердила бюджетную политику на 2027–2029 годы

Власти Калужской области планируют увеличить налоговые поступления, выявляя незарегистрированные объекты недвижимости и земли, а также ежегодно пересматривать налоговые льготы для бизнеса, отменяя неэффективные.

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