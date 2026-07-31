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Булыкин выразил уверенность, что «Динамо» обыграет «Балтику» 1 августа

Булыкин выразил уверенность, что «Динамо» обыграет «Балтику» 1 августа

Бывший нападающий сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что московский клуб победит «Балтику» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги, а Константин Тюкавин отличится голом, сообщает Metaratings.

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