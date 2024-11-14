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Пользователи сайта 'Миллион призов' пожертвовали более 100 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО

Пользователи сайта 'Миллион призов' пожертвовали более 100 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО

Пользователи сайта ‘Миллион призов’ пожертвовали уже более 100 миллионов рублей в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и на оказание гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.

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