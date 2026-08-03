Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вызов сброшен.

Вызов сброшен.

Мобильные операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки Звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку, массовые и автоматизированные вызовы начали блокироваться операторами сотовой связи.

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