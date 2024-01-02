Авторы Stellar Blade показали модель, которая подарила внешность главной героине. В сети уже нашли горячие фото с нейСтудия Shift Up поделилась роликом, в котором показан процесс цифрового сканирования внешности главной героини предстоящего экшена Stellar Blade.
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