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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак пропустил 3 шайбы после 17 бросков в 1-м матче серии с «Сент-Луисом». Это его 10-я подряд игра в плей-офф с менее 90% сэйвов

«Виннипег» обыграл «Блюз» (5:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).  31-летний голкипер «Джетс» отразил 14 из 17 бросков (82,4% сэйвов).

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