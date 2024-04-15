Сионисткий режим не падёт, а жаль

Так сказать, срочное включение, господа блогеры, угомоните талант, мы наблюдаем очень большой спектакль, где все актёры более менее осведомлёны, что и куда полетит, сейчас огребут в ответ сирийцы и ливанцы и все тихо мирно разойдутся, отыграв для населения внутреннюю повестку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии