Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сионисткий режим не падёт, а жаль

Сионисткий режим не падёт, а жаль

Так сказать, срочное включение, господа блогеры, угомоните талант, мы наблюдаем очень большой спектакль, где все актёры более менее осведомлёны, что и куда полетит, сейчас огребут в ответ сирийцы и ливанцы и все тихо мирно разойдутся, отыграв для населения внутреннюю повестку.

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