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В Крыму подешевел бензин, потому что трейдерам удалось закупить нужный объём топлива по сниженной цене

В Крыму подешевел бензин, потому что трейдерам удалось закупить нужный объём топлива по сниженной цене

В Крыму подешевел бензин, потому что трейдерам удалось закупить нужный объём топлива по сниженной цене«С учётом вчерашнего снижения цен на бирже, ряд трейдеров, которые в начале недели подняли стоимость, сегодня приняли решение снизить цену на бензин.

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