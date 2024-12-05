The Rookie is getting another spinoff, and it's. more of the same. We're underwhelmed, and here's why! The post Copy & Paste: Franchise Fatigue & Why The Rookie’s New Spinoff Already Lost Us appeared first on TV Fanatic.
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