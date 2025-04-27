«Самое нелепое за день»: Маск взорвал сеть реакцией на слова Зеленского

Daniel Torok/White House\Keystone Press Agency\Global Look Press Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать иронии после очередного заявления Владимира Зеленского, касающегося военной помощи со стороны США.
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