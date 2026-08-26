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"Ненавидят все горничные Монтесито". В сети обсуждают "высокомерное" поведение Меган Маркл по отношению к её домработницам

"Ненавидят все горничные Монтесито". В сети обсуждают "высокомерное" поведение Меган Маркл по отношению к её домработницам

В сети обсуждают "высокомерное поведение" Меган Маркл, которая с принцем Гарри скоро должна вернуться в Великобританию, по отношению к её домработницам в Монтесито.

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