Португалия оказывает фермерам экстренную помощь

Временное правительство Португалии объявило в среду о пакете чрезвычайной помощи на сумму 500 миллионов евро для фермеров, пытаясь таким образом избежать протестов, которые происходят во Франции и других частях Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии