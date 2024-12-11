Российский конкурент Amazon, который обеспечит расчёты в рублях в обход SWIFT. Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

Объединенная компания Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB. «Бренды Wildberries и Russ сохраняются как по-настоящему народные для привычного использования как крупнейшего маркетплейса России и стран присутствия, так и ведущего оператора наружной рекламы.
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