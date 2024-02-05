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Китай

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Си Цзиньпин: непрерывная забота о людях в районах, пострадавших от стихийных бедствий

Пекин, 4 февраля /Синьхуа/ -- В преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ 2024 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в город Тяньцзинь на севере Китая, проходившей с четверга по пятницу, посетил одну из деревень, пострадавших от прошлогодних наводнений.

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