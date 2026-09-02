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Газета.ру

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Путин назвал 300-метровое судно "Петр Столыпин" огромным

Путин назвал 300-метровое судно "Петр Столыпин" огромным

Президент России Владимир Путин в сопровождении главы «Роснефти» Игоря Сечина посетил судоверфь «Звезда» в Большом Камне в Приморском крае и осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин».

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