Европейские биржи выросли в четверг на новой волне отчетов компаний

Квартальные отчеты Wienerberger, AstraZeneca Henkel, Deutsche Telekom и других известных компаний, вышедших в ходе сессии четверга, привели к позитивному закрытию дня большинством фондовых индексов Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии