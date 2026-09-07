На юге России в ДТП погиб шестилетний ребенок. Пострадали еще двое человек

На юге России в ДТП погиб шестилетний ребенок. Пострадали еще двое человекДнём 6 сентября на трассе, соединяющей посёлок Матвеев Курган и слободу Родионово-Несветайскую, произошла авария, которая унесла жизнь маленького пассажира.