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Вильфанд: погода на европейской части России будет ниже нормы на 5-7°C

Вильфанд: погода на европейской части России будет ниже нормы на 5-7°C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели.

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