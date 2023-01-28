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Тедеско рассматривается на пост тренера сборной Бельгии

Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии.  Рабочая группа Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера команды и обратила внимание на 37-летнего специалиста.

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