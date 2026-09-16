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Аргументы и Факты

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Президента ЮАР освободили от публичных мероприятий из-за ухудшения здоровья

Президента ЮАР освободили от публичных мероприятий из-за ухудшения здоровья

Южноафриканский лидер Сирил Рамафоса, которому 73 года, вынужден пропустить запланированные публичные выступления в ближайшее время по причине ухудшения самочувствия.

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