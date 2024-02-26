Вячеслав Володин окажет помощь в восстановлении архитектуры XIX века в Новодугинском районе

Спикер Госдумы Володин: «Надо постараться полностью восстановить все объекты. Но самое главное - их наполнить жизнью» Спикер Госдумы Вячеслав Володин окажет содействие в восстановлении исторических объектов XIX века в Новодугинском районе Смоленской области.
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