Анастасия Никита - на пьедестале почета с серебряной медалью

Молдавский борец Анастасия Никита в ходе торжественной церемонии получила завоеванную ею серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже в турнире по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 57 кг.
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